V rámci nepsaného pravidla platilo, že si funkce v EU rozdělovali tzv. spitzenkandidáti, hlavní kandidáti nejsilnějších stran, tedy socialistů a lidovců, kteří vedli strany do voleb. To se v roce 2019 nestalo, i když dál platí, že zástupce jedné z těchto stran usedne do čela Evropské komise a druhý do čela Evropského parlamentu. Nejsou to ale vedoucí osobnosti stranických bloků, které vzešly z voleb do Evropského parlamentu.