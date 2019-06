Novinky

„Situace byla zoufalá, můj jediný cíl bylo dostat vyčerpané a zoufalé lidi na pevninu,“ uvedla 31letá Němka prostřednictvím právníka pro nedělní vydání italského listu Corriere della Sera.

„Bála jsem se,“ dodala. Obávala se prý toho, že někteří z migrantů by po více než dvou týdnech na moři mohli spáchat sebevraždu.

Racketeová přistála na Lampeduse v sobotu i přes zákaz úřadů, byla zatčena a nyní je v domácím vězení. Čelí mimo jiné obvinění z podporování nelegální migrace a porušování navigačních plavidel. Vplutí lodi do přístavu se snažil bránit člun s italskými celníky a policisty.

Stanotte comportamento CRIMINALE della comandante della nave pirata che ha tentato di schiacciare contro la banchina del porto di Lampedusa una motovedetta della Guardia di Finanza, con l’equipaggio a bordo, mettendo a rischio la vita degli agenti. DELINQUENTI!#SeaWatch3 pic.twitter.com/4Zp2kasWMh — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 29, 2019

Větší loď Sea-Watch do něj najela a člun se musel vyhnout, aby se nerozbil o molo, píše DPA. Italský ministr vnitra v sobotu kapitánku obvinil, že ohrozila život policistů a dopustila se „kriminálního činu“. Hrozit by jí mohlo podle německých médií až 15 let vězení, jiné zdroje uváděly maximálně 10 let.

Němečtí televizní moderátoři Jan Böhmermann a Klaas Heufer-Umlauf v noci na neděli vyhlásili sbírku na Racketeovou. Do rána vybrali přes 300 000 eur (přes 7,6 milionu korun), informoval deník Die Welt. Racketeové přitom kromě vězení hrozí pokuta až 50 000 eur (1,3 milionu Kč).

Video

Zatčení kapitánky Sea Watch 3 (Zdroj: Reuters)

Německý ministr zahraničí Heiko Maas a další její zatčení ostře kritizovali, dodává DPA. Její otec Ekkehart Rackete italskému listu řekl, že podle něj dcera nic špatného neudělala.

„Carola není impulsivní, vždy ví, co dělá. Je to silná žena,“ řekl. Podle něj její rozhodnutí nebylo žádné překvapení a už při cestě na Lampedusu věděla do čeho jde a jaké jí hrozí důsledky.

Loď německé neziskové organizace Sea-Watch

FOTO: Guglielmo Mangiapane, Reuters

Loď Sea-Watch 3 nalodila 12. června u libyjských břehů 53 migrantů v nouzi, vstup na pevninu povolila Itálie od té doby pouze 13 z nich, zejména dětem a těhotným ženám a lidem s vážnými zdravotními problémy. Obtížná vyjednávání o dalším osudu migrantů vedla k tomu, že se pět evropských zemí nabídlo, že část zachráněných přijmou. Pomoc nabídlo Finsko, Francie, Německo, Lucembursko a Portugalsko.

Migranti na palubě lodi Sea-Watch

FOTO: Guglielmo Mangiapane, Reuters