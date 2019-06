tov, Novinky

Loď s více než padesáti zachráněnými migranty vplula do přístavu na ostrově Lampedusa v sobotu po půlnoci. Posádka informovala italské úřady, že k přístavu zamíří i přes zákaz.

Těsně před zakotvením ji krátce blokovalo plavidlo italské finanční policie, nakonec se však loď k molu dostala. Kapitánku Racketeovou následně zatkla policie.

Carola Racketeová

FOTO: Matteo Guidelli, ČTK/AP

Salvini v sobotu kapitánku označil za „bohatou, bílou Němku“ a zkritizoval ji za manévr v přístavu.

Stanotte comportamento CRIMINALE della comandante della nave pirata che ha tentato di schiacciare contro la banchina del porto di Lampedusa una motovedetta della Guardia di Finanza, con l’equipaggio a bordo, mettendo a rischio la vita degli agenti. DELINQUENTI!#SeaWatch3 pic.twitter.com/4Zp2kasWMh — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 29, 2019

„Snažila se v noci potopit člun s policisty na palubě,“ uvedl. „Tvrdí, že zachraňují životy, ale riskovali zabití těch, jež dělají svou práci,“ dodal ministr.

Podle něj je z videozáznamů jasné, že stotunová loď najížděla do policejního člunu, posádka se dokázala vyhnout a zachránit si tak život. „To je kriminální čin, válečný čin,“ zuřil vicepremiér.

Jím publikované záběry sice až tak dramaticky nevypadají, ale je z nich zřejmé, že ke kontaktu plavidel došlo.

Sea-Watch kotví na Lampeduse

FOTO: Elio Desiderio, ČTK/AP

Podle BBC by kapitánce hrozilo až 10 let vězení, pokud by jí útok na policejní člun dokázali.

Loď Sea-Watch 3 zachránila 53 migrantů na nafukovacím člunu u pobřeží Libye 12. června. Do italského přístavu se s nimi dostala po dvou týdnech přetlačování s policií.