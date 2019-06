Novinky, ČTK

Maďarská prokuratura žádala pro čtveřici hlavních pachatelů doživotí a proti verdiktu se odvolala. [celá zpráva] V případu bylo obviněno celkem 14 členů převaděčské skupiny, z nichž tři jsou na útěku. V průběhu procesu bylo vyslechnuto 284 svědků a 15 expertů.

Prokurátor Gábor Schmidt loni v závěrečné řeči řekl, že šéf gangu pašeráků zakázal řidiči chladírenského vozu, aby zastavil, a vůz tak pokračoval v jízdě, i když dusící se migranti zoufale bouchali zevnitř na stěny a chtěli se dostat ven.[celá zpráva]

Převaděčská skupina naložila skupinu 71 migrantů 26. srpna 2015 u maďarské obce Röszke. Nákladní prostor chladírenského vozu se zevnitř nedal otevřít. Osm žen, čtyři děti a 59 mužů se začalo dusit. Podle lékařů migranti zahynuli ještě na maďarském území, a proto se soud konal v Maďarsku.

Vůdce skupiny měl řidiči nařídit, aby nezastavoval, protože pokud migranty včas nedoručí do Rakouska, přijdou o 100 tisíc eur (2,5 miliónu korun). Řidič překročil hranice do Rakouska na přechodu Hegyeshalom-Nickelsdorf. Krátce na to řidič vůz odstavil přímo na dálnici A4 u obce Parndorf nedaleko hranic s Maďarskem a z místa odjel jiným vozem. Opuštěný chladírenský vůz i hrůzný náklad objevila rakouská policie 27. srpna 2015.

Od února do srpna 2015 uskutečnila tato skupina 31 převaděčských akcí a propašovala do Rakouska a Německa 1200 lidí.