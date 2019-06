Novinky

„Výsledkem našeho vyšetřování je to, že jsme dnes, ve středu 19. června, zadrželi 64letého muže ze Severního Yorkshiru podezřelého ze zabití na základě nezákonného jednání,“ prohlásil detektiv inspektor Simon Huxter z vyšetřovacího týmu pro velké zločiny.

„Spolupracuje (zatčený) při našem vyšetřování a byl propuštěn z vazby,“ zmínil ještě.

Podle listu The Guardian Huxter uvedl, že dorsetská policie při vyšetřování okolností smrti Saly spolupracuje s řadou organizací včetně Úřadu pro civilní letectví. To by mohlo naznačovat, že se soustřeďuje na to, v jakém stavu bylo letadlo.

Podle dalších údajů byl pilot David Ibbotson barvoslepý, nemohl létat v noci a neměl licenci pro komerční lety. [celá zpráva]

Vrak letadla, v němž cestoval Emiliano Sala, na dně moře

FOTO: Handout, Reuters

Sala zemřel, když 21. ledna letěl z Nantes do Cardiffu, kam přestoupil za 17 milionů eur (439,5 milionu korun), v malém letadle Piper Malibu. S letadlem dispečeři ztratili kontakt u ostrova Guersney.

Tělo fotbalisty bylo nalezeno a vyzvednuto 6. února, ale tělo pilota Davida Ibbotsona se dosud nenašlo. [celá zpráva]