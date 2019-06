Do dalšího kola s Johnsonem postupují ministr zahraničí Jeremy Hunt se 54 hlasy, který jich získal o osm více, a ministr pro životní prostředí Michael Gove s 51, který dostal o deset více. Ministr vnitra Sajid Javid dostal 38 hlasů, tedy o pět více než minule. Výsledky uvedl podle BBC vlivný výbor konzervativních poslanců 1922, který volbu organizuje.

Full result of tonight’s ballot of Tory MPs



Boris Johnson 143

Jeremy Hunt 54

Michael Gove 51

Sajid Javid 38

Rory Stewart 27 (and lost ten votes)