Na třetím místě pomyslného žebříčku by se umístily strany Levice (Linke) a Zelení shodně se ziskem 16 procent hlasů. Německým sociálním demokratům průzkum předpovídá stejný propadák, jako utrpěli ve volbách do europarlamentu. V zemských volbách by jim dalo hlas jen sedm procent voličů. Svobodná demokratická strana (FDP) by získala ještě o jedno procento méně.

V Sasku se bude volit 1. září. V roce 2014 vyhrála zemské volby CDU se ziskem 39,4 procenta hlasů a 59 křesly. Druhá skončila Levice s 18,9 procenta hlasů a 27 mandáty, třetí byli sociální demokraté (SPD) s 12,4 procenta a 18 křesly. Na čtvrtém místě se umístila AfD, když získala 9,7 procenta a 14 mandátů. Jako poslední se dostala do zemského sněmu Svaz 90/Zelení s 5,7 procenty a osmi mandáty. Po volbách v roce 2014 byla utvořena velká koalice CDU s německou SPD.

CDU: Žádná koalice s AfD



Saský premiér Michael Kretschmer (CDU) odmítá, že by po volbách mohla jeho CDU spolupracovat s AfD. Pokud by ovšem volby dopadly podle scénáře tohoto průzkumu, musely by vládní koalici bez AfD utvořit nejméně čtyři strany.

V Braniborsku se budou zemské volby konat také 1. září. I zde by je vyhrála s 21 procenty AfD. Druhá by v této východoněmecké spolkové zemi, která obklopuje Berlín, skončila s 18 procenty SPD současného premiéra Dietmara Woidkeho. Jen o procento méně by získali Zelení a CDU. Levice by v Braniborsku získala 14 a FDP pět procent hlasů.

Podle některých politologů by SPD mohla v případě neúspěchu v zářijových zemských volbách opustit spolkovou vládu. Tento krok by dostal kancléřku Angelu Merkelovou pdo silný tlak. Po neúspěchu v loňských zemských volbách v Bavorsku a Hesensku se vzdala funkce předsedkyně své strany.