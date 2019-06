Berlín chce na pět let zmrazit nájemné. Je to návrat k socialismu, kritizuje opozice

Vedení německého metropole Berlín, které tvoří levicová koalice sociálních demokratů (SPD), strany Levice a Zelených, navrhuje, aby se ceny nájmů zmrazily na pět let a současně se stanovila maximální výše nájemného. Napsal to list Frankfurter Allgemeine Zeitung. CDU záměr ostře kritizuje a tvrdí, že je to návrat k plánovanému hospodářství.