„Kosovo se vymklo kontrole západních kurátorů a samo zhoršuje vztahy se Srbskem,“ řekl Kosačov.

„Naneštěstí srbské úřady budou muset opět napravovat chyby Západu. Ale nemohu vyloučit, že ve spolupráci s úřady Ruské federace, jestliže nám předají příslušnou žádost,“ doplnil. Ještě před měsícem přitom Kosačov uváděl, že otázka Kosova nemá vojenské řešení.

Kosačov dodal, že poslední zostření vztahů mezi Kosovem a Srbském je výsledem politiky Západu, který podle něj nezákonně uznal části Jugoslávie, což vedlo k občanské válce. Dodal, že pokračováním tohoto přístupu je politika kosovských úřadů, které chtějí změnit tuto část Jugoslávie v monoetnické teritorium, které by se později mohlo spojit s Albánií.

„Důsledkem původního povzbuzování separatismu dochází nyní v Kosovu k bezprecedentním speciálním operacím proti Srbům,“ řekl Kosačov.

Reagoval na rozsáhlou razii kosovské policie na Srby obývaném severu Kosova, která se odehrála minulý týden a jejímž cílem byli srbští příslušníci kosovské policie. Nejrozsáhlejší byl zásah u Zubina Potoku, kde se zadržovaní bránili.

Bělehrad po události vyhlásil bojovou pohotovost armády. [celá zpráva]

Razie na severu Kosova



I když kosovské úřady tvrdily, že jde o zásah proti pašerákům a organizovanému zločinu, všech šest Srbů zadržených při razii u Zubina Potoku bylo propuštěno. Soudkyně Ljiljana Stevanovičová zamítla v pátek žádost prokuratury, aby na ně byla uvalena vazba. Pro nedostatek důkazů má naopak být zastaveno jejich další stíhání, uvedla bělehradská stanice B92.

Mezi zadrženými byl i Dejan Dimoć, což je srbský pracovník OSN. Spojené národy potvrdily jeho propuštění a převoz do nemocnice.

Ještě další tři Srbové musejí být dále hospitalizováni kvůli zraněním, která utrpěli při razii. Zraněn byl i ruský příslušník OSN Michail Krasnoščekov, který se zotavuje v bělehradské vojenské nemocnici.

Kosovo nedodržuje dohody

Kosačovova slova nabyla na vážnosti, když si stěžoval srbský prezident Aleksandr Vučić, že Brusel nezareagoval adekvátně na neochotu Kosova umožnit fungování Společenství srbských obcí v Kosovu, jejichž zřízení EU garantovala v rámci dohody mezi Bělehradem a Přištinou z dubna 2013. Pohrozil, že pokud Brusel nezareaguje, „víme, co dělat“.

Kosovo původně umožnilo vytvoření Společenství srbských obci, ale pak jeho činnost začalo blokovat. Kosovský prezident Hashim Thaci to nyní zdůvodnil tím, že pokud by bylo vytvořeno, „vznikla by druhá Republika Srbská“, jaká je v Bosně. Dodal, že pokud EU není schopna vymoci dohody a Brusel, Francie, Německo a Británie mlčí, tak nemají dohody právní platnost.