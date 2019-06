Nehoda se odehrála kolem půl deváté ráno. „Loď MSC měla poruchu motoru, kterou okamžitě ohlásil kapitán,“ uvedl ředitel společnosti provozující remorkéry Davide Calderan.

„Motor se zablokoval, ale se zařazeným tahem, takže se rychlost zvětšovala,“ dodal pro italský tisk.

In Venice this morning an MSC cruise ship, pulled by tugs, has rammed a river boat and crashed into the dock. The accident happened in the Giudecca canal, not far from Saint Mark’s square, the historical city center. At the moment ANSA says there are four injured. pic.twitter.com/r5qKetaFN3