Ivan Vilček (Bratislava), Právo

Krátce po jedenácté dopoledne se 50letý řidič z České republiky řítil po dálnici zmíněnou rychlostí. Povolenou rychlost 130 kilometrů v hodině tak překročil o celých 96 kilometrů. Udělená pokuta činí v českých korunách přes dvacet tisíc.

Český řidič směřoval do Bratislavy před utkáním hokejistů České republiky se Švýcary. Utkání začínalo na bratislavském zimním stadionu ve 12.15 a on možná chtěl stihnout začátek důležitého utkání. Policie to však nepotvrdila.

Slovenská policie v této souvislosti vyzvala řidiče, aby jezdili bezpečně. „Opětovně apelujeme na řidiče, aby jezdili bezpečně, plně se věnovali řízení vozidla, rychlost jízdy za všech okolností přizpůsobili svým schopnostem a vlastnostem motorových vozidel,“ uvedli policisté.