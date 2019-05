Novinky

Švédská prokuratura uvedla, že prokurátorka Eva-Marie Perssonová, která vede vyšetřování podezření, že se zakladatel serveru WikiLeaks Juliana Assange dopustil znásilnění, požádala o jeho zadržení.

Pokud skutečně vydá zatykač, bude to první krok k možnému vydání Assange z Británie, kde je momentálně na 50 týdnů ve vězení za to, že porušil podmínku. V roce 2012, když britský soud řešil jeho vydání do Švédska kvůli stejnému případu znásilnění, odešel na ekvádorské velvyslanectví, kde se ukrýval až do 11. dubna letošního roku. [celá zpráva]

Švédsko vyšetřování Assange přerušilo v květnu 2017, protože nebylo možné dosáhnout jeho vydání. Poté, co byl z ambasády vypovězen a zatčen britskou policí, se Perssonová rozhodla vyšetřování obnovit, jak to požadovala i právní zástupkyně jedné z obětí Elisabeth Massi Fritzová.[celá zpráva]

Assange obvinily dvě ženy, že je sexuálně obtěžoval a znásilnil na konferenci WikiLeaks, která se konala v roce 2010 ve Stockholmu. Dopustit se tam měl i dalšího sexuálního násilí, ale tyto činy byly v roce 2015 promlčeny.