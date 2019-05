Vyšetřování v ruské kosmické agentuře: Rozkradly se miliardy

Během pěti let se v ruské kosmické agentuře Roskosmos rozkradly miliardy, uvedl ve středu večer šéf ruského federálního Vyšetřovacího výboru Alexandr Bastrykin poté, co na Západ utekl ředitel výzkumného ústavu vesmírných přístrojů Jurij Jaskin. Ten denně přicházel do styku s tajnými informacemi. I on měl být zapleten do rozkrádání a údajně se bál, že by mohl být dopaden.