„Dnes jsem rozhodla znovu otevřít vyšetřování,“ řekla Perssonová. „Je tu pořád důvod k podezření, že se pan Assange dopustil znásilnění,“ dodala.



Švédsko vyšetřování Assange přerušilo v květnu 2017, protože nebylo možné dosáhnout jeho vydání. Od roku 2012 se ukrýval na ekvádorském velvyslanectví v Londýně. Trestní stíhání zakladatele WikiLeaks získalo znovu na aktuálnosti, když 11. dubna Ekvádor zrušil své rozhodnutí o poskytnutí azylu a pozval britskou policii do budovy svého velvyslanectví, aby Assange zadržela. [celá zpráva]

Švédská prokurátorka Eva-Marie Perssonová

FOTO: TT News Agency, Reuters

Nyní je sedmačtyřicetiletý Australan v britském vězení, kde si odpykává 50týdenní trest kvůli porušení podmínek kauce, na niž ho v roce 2012 londýnský soud propustil z vazby během řízení o vydání ke stíhání do Švédska. [celá zpráva]

Assange obvinily dvě ženy, že je sexuálně obtěžoval a znásilnil na konferenci WikiLeaks, která se konala v roce 2010 ve Stockholmu. Dopustit se tam měl i dalšího sexuálního násilí, ale tyto činy byly v roce 2015 promlčeny.

O obnovení procesu usilovala advokátka Elisabeth Massi Fritzová, který zastupuje jednu z obětí. Uvedla, že je nehorázné, že musí čekat devět let na spravedlnost.

We are going to do everything we possibly can to get the swedish police investigation re-opened so that Assange can be extradited to Sweden and prosecuted for rape. No rape victim should have to wait 9 years to see justice be served.