Jednání konzervativců s labouristy o brexitu selžou, tvrdí exministr Williamson

Za osudovou chybu označil v nedělníku Mail On Sunday bývalý britský ministr obrany Gavin Williamson jednání premiérky Theresy Mayové s labouristy o brexitu. Zdůvodnil to tím, že předseda labouristů Jeremy Corbyn má jediný zájem, a to vyvolat předčasné volby.