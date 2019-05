Vévodkyni Meghan tajně převezli do nemocnice, domácí porod lékaři zatrhli

Přání vévodkyně Meghan přivést dítě na svět v domácím prostředí, vzalo za své. Manželka prince Harryho porodila v nemocnici, napsal v úterý deník Daily Mail. Vévodkyně byla v neděli utajeně dopravena do londýnské nemocnice, zřejmě do Portlandu. Lékaři vzhledem k věku prvorodičky – Meghan je 37 let - a také kvůli tomu, že dlouho přenášela, domácí porod nedoporučili.