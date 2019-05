Lidé cestující v zadní části letadla byli zablokovaní na svých místech, protože cestující z přední části zachraňovali svá zavazadla, píše server s odvoláním na očitá svědectví.

Touha pasažérů nepřijít o své věci mohla podle odborníků stát životy ostatních lidí, pro které byl průchod mezi sedadly zatarasen, zatímco zadní nouzový východ nebyl k dispozici, píší Vesti.

Na internetu se objevily záběry z letištní plochy při evakuaci, ze kterých je zřejmé, že někteří zachránění s sebou mají i svá zavazadla, což je v rozporu s evakuačními předpisy.

Direct aftermath of the emergency landing of the Aeroflot plane at Moscow SVO. Most passengers appear to have been able to evacuate the plane#Russia #Aeroflot pic.twitter.com/0I9hqFHveP