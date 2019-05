Letadlo přistálo jen půl hodiny po startu. Sestupovat začalo už deset minut po vzletu, krátce poté, co vyslalo nouzový signál. U letadla došlo zřejmě k výpadku elektronických a avionických systémů po úderu blesku. O úderu blesku hovořil i jeden z členů posádky.

Stroj vzlétl v 18:02, v 18:11 ohlásil ztrátu spojení a v 18:25 vyslal nouzový signál.

Flight #SU1492 was operated by a Sukhoi Superjet 100-95B with registration RA-89098. This aircraft flew for the first time in June 2017. pic.twitter.com/0R9rNxkS44