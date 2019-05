Původní informace agentury TASS uváděly, že zahynulo 13 lidí, vyšetřovací výbor však později došel k počtu 41 mrtvých. Sdělila to členka Moskevského meziregionálního vedení vyšetřovacího výboru v dopravě Jelena Markovská.

Agentura Interfax uvedla, že zranění utrpěli popáleniny nebo zlomeniny. Počet zraněných není jasný, média hovoří o pěti až 15 lidech. Podle TASS je zraněných sedm, z toho dva jsou ve vážném stavu.

Mezi oběťmi je podle některých zdrojů i letuška, která se pokoušela pomáhat pasažérům vystoupit.

Vrak suchoje na moskevském letišti

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Oheň, při němž shořela celá zadní část letadla, byl nedlouho po vypuknutí uhašen, potvrdilo to i ruské ministerstvo pro mimořádné situace.

Letadlo s celkem 73 cestujícími a pěti členy posádky na palubě podle zdroje Interfaxu vyslalo po startu v 17:50 moskevského času (16:540 SELČ) nouzový signál a zahájilo nouzové přistání. To se mu podařilo až napodruhé, poprvé muselo manévr přerušit. Stroj pak tvrdě narazil na dráhu a začal hořet.

Hořící suchoj na letišti Šeremeťevo

FOTO: Stringer, Reuters

Video na Twitteru ukazuje ohnivou kouli na letišti Šereměťěvo.

Direct aftermath of the emergency landing of the Aeroflot plane at Moscow SVO. Most passengers appear to have been able to evacuate the plane#Russia #Aeroflot pic.twitter.com/0I9hqFHveP