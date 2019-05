Novinky, ČTK

„Nechci se podřizovat extradici za to, že jsem dělal novinařinu, která získala mnohá, mnohá ocenění,” řekl podle americké televize CNN Assange soudu o obvinění z neoprávněného přístupu k informacím americké armády. Šéfredaktor WikiLeaks Kristinn Hrafnsson uvedl, že zabránit vydání do USA je pro zakladatele serveru otázka života a smrti.

Úvodního stání se Assange účastnil prostřednictvím telemostu z vězení Belmarsh na okraji Londýna, kam jej ve středu poslal soud na 50 týdnů. Uznal jej vinným z porušení podmínek kauce, na základě kterých byl v roce 2012 propuštěn z vazby. Tehdy Australan čelil vydání do Švédska, kde byl obviněn ze znásilnění, což považoval za zástěrku, aby mohl být poté předán americkým úřadům.

Podle soudce Snowa tak proces o tom, zda Británie může Assange vydat, zabere mnoho měsíců. Termín dalšího procedurálního stání stanovil na 30. května, informovala agentura AP. „Zásadnější” pokračování procesu by pak mělo přijít 12. června.

Odsouzení za porušení podmínek kauce a projednávání vydání bylo umožněno poté, co Assangeovi 11. dubna Ekvádor odebral azyl a zavolal britskou policii, aby si zakladatele WikiLeaks odvedla.

Assange se na ambasádě ukrýval od propuštění v roce 2012. Sice se projednávalo jeho vydání do Švédska kvůli obvinění ze znásilnění, ale Assange se obával, že by pak mohl být vydán do USA, kde by mohl být vystaven špatnému zacházení. V minulosti uvedl, že by mohl být poslán do amerického internačního tábora Guantánamo pro osoby podezřelé z terorismu.

Podle americké prokuratury Assange získal od bývalého specialisty vojenské tajné služby Bradleyho Manninga v roce 2010 heslo pro přístup k vládním počítačům. Američané jej viní z průniku do počítačů amerického ministerstva obrany, odkud získal důkazy o útocích na civilisty v Iráku, za což mu hrozí až pět let za mřížemi.

Manning byl v roce 2013 odsouzen na 35 let vězení za to, že serveru WikiLeaks poskytl v letech 2009 a 2010 více než 700 000 utajovaných dokumentů amerického ministerstva zahraničí, které odhalily špinavá zákoutí americké diplomacie.