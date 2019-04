Nad vyhořelou katedrálou Notre-Dame se rozevře obří „deštník”

Vyhořelé pařížské katedrále Notre-Dame hrozí další poškození. Meteorologové varují, že příští týden by měly Paříž postihnout silné deště. Pokud by do chrámu začalo pršet, protože se část střechy propadla, mohlo by to ohrozit stabilitu celé stavby, varují odborníci. Nad katedrálou bude vztyčena konstrukce s plachtou. Bude to něco jako ohromný deštník, popsala televizi BFMTV předsedkyně spolku pro ochranu historických památek Charlotte Hubertová.