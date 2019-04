Novinky, ČTK, Reuters

V období, kdy Bruno D. pracoval v koncentračním táboře Stutthof, tam Němci zavraždili 5230 lidí v plynových komorách, vpichováním jedovatých látek do srdce nebo během mučení. Vězni také umírali v důsledku hladu a nemocí.

Bruno D. loni v létě několik hodin dobrovolně vypovídal o své minulosti. Vyučený pekař nepopřel, že v koncentračním táboře působil. Tvrdil, že s nacismem nesympatizoval a že k SS se přidal proto, že kvůli své srdeční nemoci nemohl být „nasazen k žádné vojenské posádce“.

Vyprávěl o tom, že na vlastní oči viděl, jak příslušníci SS cpali lidi do plynové komory a jak posléze byla jejich těla spálena v krematoriu stojícím několik málo metrů od plynové komory. A prý mu bylo obětí líto.

Vinu ale nepociťuje. „K čemu by to bylo, kdybych odešel, našli by pak někoho jiného,“ vysvětloval.

Podle údajů centrály pro vyhledávání osob podezřelých ze zločinů nacismu v německém Ludwigsburgu zemřelo do konce druhé světové války ve Stutthofu a pobočných táborech a při místních pochodech smrti na 65 tisíc lidí.