„Chci, aby byla dokončena za pět let. Můžeme a budeme mobilizovat,“ řekl Macron.

Šéf Elysejského paláce se snažil dodat Francouzům v projevu naději slovy: „Během našich dějin jsme postavili města, přístavy, kostely. Mnoho z nich vyhořelo, bylo zničeno. Pokaždé jsme je postavili znovu.“

Požár známé památky podle Macrona poukázal na schopnost Francouzů se mobilizovat. „To, co jsem viděl v Paříži, je schopnost mobilizovat se, sjednotit se a vyhrát,“ řekl prezident a pokračoval: „Požár chrámu Notre-Dame mi připomíná, že se naše historie nezastavila, budou stále existovat překážky, které budeme muset překonat. To, co jsme považovali za nezničitelné, může být zasaženo také“.

Pondělní požár pařížské katedrály Notre-Dame.

FOTO: Benoit Tessier, Reuters

Hlava Francie ocenila práci hasičů. „Bylo jim 20 nebo 25 let a pocházeli ze všech koutů Francie, ze všech prostředí. Při zásahu velmi riskovali," řekl.

Macron také sdělil, že se v následujících dnech na Francouze obrátí znovu, aby jim představil změny, jimiž chce jeho vláda reagovat na protesty hnutí takzvaných žlutých vest. „V příštích několika dnech se k vám vrátím,“ řekl a dodal, že „dnes není chvíle“ dělat oznámení. „Ta chvíle ještě nenadešla,“ uvedl. Projev uzavřel slovy, že sdílí s Francouzi „bolest, ale také naději“.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Hasiči ohledávají vnitřek katedrály Notre-Dame