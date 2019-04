Novinky

Sedmadvacetiletá Němka měla se svým manželem – zmiňovaným jako Taha A. – v létě roku 2015 v irácké Falúdži koupit za zhruba sto dolarů (2300 korun) pětileté děvče, které v jejich domácnosti sloužilo jako otrokyně. Když dívka později onemocněla a počůrala se na matraci, manžel Jennifer dítě za trest svázal a nechal venku v poušti na spalujícím slunci bez vody. Dítě zemřelo.

Obžaloba viní Jennifer z toho, že neudělala nic, aby smrti dívky zabránila. „Jennifer W. je obviněna z brutální vraždy a spáchání válečného zločinu. Současně je obviněna z členství v zahraniční teroristické organizaci Islámský stát,“ píše se v obžalobě.

Členka mravnostní policie



Žena pochází z města Lohne v Dolním Sasku. V roce 2014 odešla do Iráku a přidala se k džihádistům. Stala se členkou „mravnostní policie“ Islámského státu.

„Jejich úkolem bylo zajistit, aby ženy splňovaly pravidla pro chování a oděv, která stanovila organizace Islámský stát,“ uvádí se v obžalobě.

Žena byla po zuby ozbrojená. Kromě kalašnikova vlastnila také pistoli a vestu naplněnou výbušninami. Její měsíční odměna činila 70 až 100 dolarů.

Advokát Patrick Kroker z Evropského centra pro ústavní a lidská práva (ECCHR) v Berlíně zdůrazňuje důležitost procesu, aby se ukázala role žen v organizaci Islámský stát.

„Je nutné ukázat, že ženy jsou také pachatelkami a byly stejně kruté, ne-li horší než muži,“ řekl. Proces také pozorně sleduje komunita jezídů. Tisíce jejich příslušníků džihádisté povraždili a více než 7000 žen a dětí bylo odvlečeno a zotročeno.

Krvelačné ženy z Evropy



Role žen v organizaci Islámský stát je podle psychiatra Ilhana Kizilhana podceňována. „Byly součástí komunity a zapojovaly se do mučení a vraždění,“ poznamenal. Především to prý platí pro ženy, které přišly z Evropy a snažily se dokázat, že jsou pravými ženami bojovníků Islámského státu a dobrými muslimkami. „Dokazovaly to nelidským chováním a radikálními názory,“ uvedl.

„Máme řadu zpráv o ženách, které se aktivně podílely na zotročení jezídů. Některé dokonce pomáhaly se znásilňováním, další zase mučily," řekla Susanne Schröterová, ředitelka výzkumného centra Frankfurt Global Islam, která se intenzívně věnuje studiu džihádismu.

Konec zlatých časů



Zlaté časy Jennifer W. skončily v lednu 2016, když jako těhotná navštívila německé velvyslanectví v Ankaře a chtěla tam požádat o nové doklady. Turecké orgány ji zatkly a vyhostily do Německa.

Jennifer zde nejprve žila na svobodě a přivedla na svět dceru. Současně byla velmi aktivní na různých radikálních internetových fórech a snažila se vrátit zpět do míst, která byla pod kontrolou Islámského státu. Pokus o odchod skončil pro Jennifer a její dceru v Bavorsku, kde byla žena zadržena.

Soudu se přihlásila také žena, kterou zastupuje Amal Clooneyová. Tvrdí, že je matkou zavražděné dívky. U soudu by se měla objevit během následujících jednání.