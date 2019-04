ČTK

Potyčky mezi policií a migranty se u tábora Diavata odehrály již ve čtvrtek a v pátek. V sobotu migranti podle AP na kordon házeli kamení, policisté proti nim následně použili slzný plyn a ohlušující granáty.

Migranti se začali na sever Řecka stahovat před několika dny, a to kvůli dezinformacím šířeným po internetu. Podle nich jsou úřady připraveny otevřít hranice se Severní Makedonií, pokud by byly v obležení uprchlíků mířících na sever na Balkán a dál do střední a západní Evropy.

V roce 2015 a 2016 se touto cestou přes Severní Makedonii, Srbsko a Maďarsko dostal více než jeden milion migrantů do Německa a dalších zemí. Řecký ministr pro migraci Dimitris Vitsas už v pátek uprchlíkům vzkázal, že zprávy o otevřených hranicích jsou lživé a vyzval je, aby se vrátili.

V Řecku po uzavření balkánské trasy v roce 2016 uvázly desítky tisíc migrantů, jejichž cílem bylo dostat se do jiných evropských zemí. Nyní je v Řecku asi 70 000 migrantů, valná většina z nich čeká na rozhodnutí o udělení azylu. Další tisíce běženců přibývají každý měsíc, jen za první tři měsíce letošního roku se do Řecka dostalo téměř 7000 nových migrantů.