Ivan Vilček, Bratislava, Právo

„Její vítězství není vázáno jen k těmto volbám. Je to zpráva o stavbu společnosti, o naději a o odvaze snít,“ napsal Denník N. List konstatuje, že Čaputová je nadějí na konec éry Roberta Fica, který vede svou stranu od porážky k porážce.

„Je jasné, že hlavním problémem Směru je Fico,“ napsal list. Podle Denníku N přinesla Čaputová do kampaně ženský přístup, a to se ukázalo jako důležité. „Vnesla do kampaně jemnost, slušnost, klid a méně testosteronu, který z mužů v politice dělá dravce,“ zdůraznil list.

Deník Sme konstatoval, že Čaputová řekla vyprázdněnému populismu ne a národ jí řekl ano. „Zuzana Čaputová je prezidentka Slovenska. Žádná volba menšího zla. Ona je nadějí, že zdomácní nová politická kultura a že slušnost nebude v politice anomálií, za kterou děkujeme, jako by to neměla být samozřejmost,“ napsal list a dodal: „Čaputovou čeká hodně práce,“ napsal list a dodal: „bude muset být protiváhou těch, co jsou připraveni osud Slovenska prodat za další roky u moci“, a tak „prezidentka bude muset vysvětlovat, že demokracie je křehká, a poukazovat jasně na to, kdy ji ztrácíme".

Server Aktuality.sk uvedl, že lidé volili v Čaputové změnu a volili proti Ficovi. „To, že je žena, je skvělá zpráva. Předsudek o tom, že v čele státu nemůže stát žena, kterou si zvolí přímo voliči, je jednou pro vždy zrušený. Jen absolutní ignoranti a ´burani´ mohou zpochybňovat kvality člověka na základě pohlaví,“ konstatoval server.

Web Aktuality.sk napsal, že bude zajímavé sledovat Čaputovou na jednání prezidentů Visegrádské čtyřky, kde bude zastávat proevropské myšlenky. „Bude zajímavé sledovat Miloše Zemana, jak se bude chovat k ženě, která má podobné názory jako Kiska,“ dodal server.