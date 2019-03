Novinky, ČTK

Maltská hlídková loď zastavila unesenou loď na hranicích teritoriálních vod. Speciální jednotka za podpory vrtulníku a několika člunů se zmocnila kontroly nad lodí a předala ji do rukou kapitána, uvedla armáda podle Times of Malta.

Tanker doprovodí maltské námořnictvo do maltského přístavu, kde bude posádka i migranti předáni do rukou policie, která případ vyšetřuje.

Nákladní loď Elhiblu 1 plující pod vlajkou Palau v úterý zachránila z moře 108 migrantů a zamířila s nimi do libyjského hlavního města Tripolisu. To se ale zachráněným nelíbilo a šest námořních mil od přístavu donutili posádku obrátit kormidlo a zamířili do Evropy, uvedl italský ministr vnitra Matteo Salvini.

„Toto nejsou migranti v tísni, jsou to piráti, Itálii uvidí pouze dalekohledem," řekl Salvini, který po svém nástupu do funkce ministra vnitra loni v červnu v rámci boje proti migraci neváhal uzavřít italské přístavy pro lodě nevládních organizací zaměřených na záchranu migrantů.

„Jasně jde o případ organizovaného zločinu," uvedl Salvini na Facebooku, „naše přístavy zůstanou zavřené."

🔴Non sono naufraghi ma pirati, sappiano che l'Italia la vedranno col cannocchiale. Zveřejnil(a) Matteo Salvini dne Středa 27. března 2019

Mluvčí maltské armády agentuře Reuters potvrdil, že loď byla unesena.

Podle deníku Times of Malta kapitán opakovaně hlásil, že nemá loď pod kontrolou a že jeho posádce vyhrožovali a donutili ji plout na Maltu. Zatím není jasné, kolik migrantů stálo za útokem, ale zřejmě jen malá skupina. Zbytek asi požádá o azyl.

Podle maltských úřadů je na lodi 77 zachráněných mužů a 31 žen.

#migranti update/4 via Radio Radicale 01:27 🔴 ELHIBLU 1 STANDBY.



In roadstead 📏25 nautical miles 🧭 SSW Malta, from ⏱️23:56 UTC / 00:56 local time.



Source🇲🇹gov. 108 POBs: 77 men, 31 women.Traduci il Tweet pic.twitter.com/mykZJAvemV — Sergio Scandura (@scandura) 28. března 2019

Salvini, lídr pravicové strany Liga, stál v centru několika vypjatých situací, když nedovolil humanitárním lodím s migranty na palubě zakotvit v italských přístavech.

Tento měsíc italský parlament zamítl žádost prokurátora o vicepremiérovo vyšetřování kvůli případu z loňského srpna, kdy blokoval italské plavidlo pobřežní stráže se 150 migranty na palubě před zakotvením na Sicílii po dobu téměř jednoho týdne, než byla loď nakonec do přístavu vpuštěna.