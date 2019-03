Novinky

Slovo slepice (angl. chicken), které má i význam zbabělec, použil Johnson v titulku svého textu pro list The Daily Telegraph. Kritikou premiérky v něm nešetřil: „Tento pátek neodcházíme (z EU), protože vláda vycouvala. Téměř tři roky každý konzervativní poslanec opakoval mantru, že by žádná dohoda byla lepší než špatná. Věřil jsem, že vláda tomu upřímně věří, a věřil jsem, že datum (odchodu z EU) 29. března bylo vyryto do srdce premiérky, ale obávám se, že jsem vládu špatně pochopil. Zablikali jsme (jako světlo před zhasnutím) a ucukli jsme,“ napsal Johnson.

Mayovou vyzval, aby uplatnila ducha Mojžíše a řekla Bruselu: „Nechte můj lid jít.“

Johnson si stěžoval, že s žádostí o odklad odchodu se ocitla Británie v situaci, kdy už nerozhoduje o jeho termínu: „Podstoupili jsme ponížení, když jsme umožnili EU rozhodnout o datu našeho odchodu. Je to EU, která nyní trvá na tom, že musí parlament hlasovat potřetí, jestliže nám má být povoleno odejít 22. května. A když by hlasování neuspělo, pak musí premiérka do 12. dubna představit další postup.“

Britská premiérka Theresa Mayová

FOTO: Pool, Reuters

Mayová se snažila v neděli večer přesvědčit euroskeptiky v Konzervativní straně, aby její plán podpořili. Schůzky v sídle Chequers se kromě Johnsona účastnili bývalí ministři pro brexit Steve Baker a Dominic Raab, kteří opustili své funkce kvůli podobě dohody o brexitu, kterou vyjednala vláda Mayové, i jejich současný nástupce Steve Barclay. Na schůzce byli i zastánci tvrdé podoby brexitu Iain Duncan Smith a Jacob Rees-Mogg. Ti vyzvali premiérku, aby stanovila datum svého odchodu z funkce.

Podle zdroje listu The Daily Mail na schůzce nedošlo k žádnému průlomu: „Bylo to stejné jako obvykle, nasadila stejnou notu – buď mě podpoříte, nebo nastane jemnější brexit. Iain Duncan Smith a Jacob Rees-Mogg řekli, že by měla stanovit datum, kdy odejde, ale nenaznačila, že by to udělala. Byla to stejná stará linie. Naneštěstí se nic nezměnilo.“

Zdroj tak popřel spekulace tajemníka předsedy labouristů Toma Watsona, že se v Chequers dohodli zastánci ráznějšího oddělení Británie, že podpoří návrh dohody o brexitu vyjednaný premiérkou výměnou za její demisi.

Schůzka se konala dvě hodiny poté, co dva ministři David Lidington a Michael Gove museli popřít, že by jeden z nich měl působit ve funkci premiéra po kabinetním převratu, kdy by byla Mayová odstavena.

Mayová pod tlakem

Když se Mayové nepodařilo ani napodruhé prosadit v parlamentu návrh dohody, který vyjednala, požádala minulý týden EU o odklad brexitu, protože poslanci vyloučili brexit bez dohody. EU jí ale dala nůž na krk - buď britští poslanci schválí dohodu a Spojené království bude moci odejít v květnu, nebo bude 12. dubna informovat, jak bude Londýn postupovat. V tom případě může zůstat déle v EU, ale v Británii se musejí v květnu uskutečnit volby do europarlamentu.

Mayová však v parlamentu nechce dohodu předložit, dokud si nebude jista, že pro ni najde podporu. Jeden ze zdrojů listu Daily Mail proto použil příměr, kde se také objevila slepice: „Je to trochu jako vejce a slepice. Ona nechce vystoupit a říci – OK, udělám to –, když by to neprošlo (parlamentem).“ [celá zpráva]

Možné varianty



Varování Mayové naznačují, že v případě odmítnutí její dohody o brexitu by mohli získat většinu zastánci méně razantní odluky, kdy by Británie zůstala součástí celní unie nebo dokonce jednotného trhu. Odchod bez dohody se vyloučit nedá, ale zřejmě by se pro něj nenašla dost velká podpora, navíc by asi vedl k pádu premiérky.

Ani schválení dvakrát odmítnuté dohody nemusí být bez problémů. Nedá se vyloučit, že parlament schválí dodatek labouristů, který požaduje, aby pak muselo přijetí textu potvrdit referendum.

O podobě brexitu budou jednat poslanci v britském parlamentu toto pondělí.