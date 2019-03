EU chce dovolit odklad brexitu jen do 22. května, a ještě s podmínkou

Velké Británii odklad brexitu umožníme, ale jen za pevně daných podmínek. Tak by se dalo v kostce shrnout dosavadní jednání summitu Evropské unie v Bruselu tak, jak zaznívá z kuloárů. Prezidenti a premiéři 27 zemí Evropské unie jsou pro odložení odchodu Spojeného království z unie nejdéle do 22. května. Britská Dolní sněmovna ale musí do příštího pátku schválit už od prosince hotový text dohody o britském vystoupení z EU.