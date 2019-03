Je zázrak, že děti přežily, uvedl milánský prokurátor k zapálenému autobusu

Senegalský řidič, který ve středu zapálil u Milána autobus s dětmi, neměl v práci žádné potíže. Uvedl to web The Local s odvoláním na list La Repubblica, který mluvil se zaměstnavatelem. Podle prokurátora je zázrak, že děti přežily. Muž bude nejspíš čelit obviněním z únosu, z pokusu spáchat masovou vraždu, ze žhářství, z bránění se zatčení a možná i terorismu, uvedl list The Daily Telegraph.