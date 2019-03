Mayová je frustrovaná ze selhání parlamentu, EU požádá jen o krátký odklad brexitu

Britská premiérka Theresa Mayová požádá Evropskou unii pouze o krátký odklad brexitu. S odvoláním na nejmenované vysoké státní činitele o tom ve středu informovaly televize Sky News a stanice BBC. Konkrétní navrhovaný nový termín odluky Sky News nezná, ale bude to nejpozději do 30. června, aby se Londýn nemusel zúčastnit květnových voleb do Evropského parlamentu. Premiérka podle své kanceláře sdílí frustraci veřejnosti ze selhání parlamentu.