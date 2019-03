„Když někdo jakožto americký diplomat vystupuje jako vysoký komisař okupační mocnosti, musí poznat, že naše tolerance má své meze,“ prohlásil Kubicki.

Podle serveru Spiegel Online řekl, že Německo si nesmí nechat takové chování „z důvodu sebeúcty líbit“. Agentuře AFP sdělil, že „Richard Grenell by měl být okamžitě prohlášen za nežádoucí osobu“.

Důvodem je podle něj opakované vměšování Grenella do německé politiky, které vyvrcholilo, když v úterý Grenell kritizoval Německo, že nebude zvyšovat výdaje na obranu tak rychle, jak dříve uvádělo.

Na twitterovém účtu ambasády Grenell naspal: „Snižování už tak nepřijatelného závazku k vojenské připravenosti dává znepokojivý signál 28 spojencům Německa v NATO.“

Ambassador Grenell in @AP on #Germany’s defense #budget plans: “reducing its already unacceptable commitments to military readiness is a worrisome signal to Germany’s 28 #NATO allies.” https://t.co/MzLpaI6Bme