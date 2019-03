Novinky

Ministr pro brexit Stephen Barclay stanici BBC řekl, že by se o dvakrát odmítnuté dohodě mohlo hlasovat navzdory rozhodnutí předsedy sněmovny, který je konzervativec, stejně jako premiérka Theresa Mayová. Jednou z možností je, že by Mayová dokázala doložit, že má už pro text dostatečnou podporu. Tu však zatím ještě nezískala.

Podle ministra pro rodinu Nadhima Zahawiho, který je zastáncem odchodu z EU, je také variantou, že by parlament odhlasoval zrušení planosti nařízení z roku 1604, které neumožňuje hlasovat během jednoho zasedání, jež může trvat řadu dnů, dvakrát o stejném návrhu. Tato cesta se považuje ze nejpravděpodobnější.

Britská premiérka Theresa Mayová

FOTO: Reuters Tv, Reuters

Mohla by také zasáhnout královna a ukončit stávající zasedání parlamentu. Pokud by se hned zahájilo nové, už by bylo možné stejný text předložit.

I Barclay ale přiznal, že se zřejmě nepodaří prosadit hlasování na tento týden, podle něj by se mělo hlasovat na začátku příštího týdne.

Mayová na úterní schůzi kabinetu popsala dvě varianty vývoje, tedy krátký a dlouhý odklad vystoupení z EU. Neobjasnila však, kterou možnost preferuje. „Seděla tam jako poslušný pejsek a neučinila skutečné rozhodnutí. Měla by přece vést,“ citoval list The Times nejmenovaný zdroj z britské vlády.

Merkelová je pro odchod v dojednaném termínu

Německá kancléřka Angela Merkelová řekla, že bude usilovat o odchod Britů z EU v dříve zmiňovaném termínu s dohodou: „Budu bojovat do poslední hodiny 29. března za spořádaný brexit. Nemáme moc času, ale ještě máme pár dní.“

Německý ministr pro evropské záležitosti Michael Roth dodal: „Naše trpělivost je nyní skutečně podrobována testu a mohu jen požádat naše partnery v Londýně, aby nakonec připravili konkrétní zdůvodnění, proč žádají o odklad.“

Francouzská ministryně pro evropské záležitosti Nathalie Loiseauová byla méně diplomatická: „Vždycky je otázkou, na co poskytovat odklad. Čas není řešení. Potřebujeme rozhodnutí z Londýna.“