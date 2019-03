Ivan Vilček, Bratislava, Právo

Hrnko měl cestovat na dovolenou společně s manželkou Blankou, dcerou Michalou a synem Martinem. Deníku Nový čas to potvrdil poslancův bratr Ján. „Poslanec si dnes vyčítá, že rodinu na tak daleký výlet vůbec pustil. Na světě mu kromě sourozenců nikdo nezůstal,“ konstatoval list.

Slovenský poslanec Anton Hrnko

FOTO: Profimedia.cz

Hrnko se nakonec rozhodl zůstat doma, protože nechtěl nechat samotného 90letého otce své manželky, s nímž bydleli ve společném rodinném domě ve městě Stupava nedaleko Bratislavy. „Ještě ráno je vezl na nádraží. Teď si vyčítá, že jim to neměl dovolit,“ řekl Novému času Ján Hrnko. „S manželkou žili 40 let. Pro něj byla rodina vším,“ dodal poslancův bratr.

Výlet naplánoval syn



Výlet do Afriky naplánoval poslancův syn Martin, který pracoval v cestovní kanceláři jako turistický průvodce. Cestovní kancelář na sociální síti napsala, že Martin v roce 2018 absolvoval 74 letů, ve vzduchu strávil 295 hodin, nalétal přes 200 tisíc kilometrů, na cestách strávil 316 dnů.

„Byl to usměvavý, klidný muž, kterého cestování extrémně bavilo a v práci průvodce se našel. Rychle se zařadil mezi naše nejlepší průvodce,“ konstatovala cestovní kancelář, kde Martin pracoval pět let. „Byla jsem s ním v Kanadě. Byl to úžasný průvodce, upřímnou soustrast,“ napsala na sociální síti klientka cestovní kanceláře Mirka.

„Byl s námi v Tibetu v roce 2015. Byl stále pozitivně naladěn a sršel vědomostmi,“ přidal se Dušan. „Poznali jsme Martina na zájezdu v jižní Africe. Byl výjimečný, usměvavý a optimistický,“ dodala Eva.