Novinky, ČTK, DPA

Premiérka tvrdí, že další doplněk dohody zajišťuje, že EU se nebude moci snažit uplatňovat tuto pojistku neomezeně dlouhou dobu. Brusel rovněž bude čelit arbitrážím, pokud by se pokoušel časově neomezeně pomocí této pojistky svázat Británii s unií.

Spojené království navíc podle Mayové přijme jednostrannou deklaraci, podle níž nebude vázána dohodnutou pojistkou, pokud by v budoucnu ztroskotala vyjednávání o podobě vztahů s EU.

Premiérka se ze všech sil snaží přesvědčit poslance, aby během úterního hlasování v Dolní sněmovně podpořili brexitovou dohodu. Vůdce opozice Jeremy Corbyn však jednání označil za neúspěch a smlouvu chce opět odmítnout.

Odchod před eurovolbami

„Naše dohoda poskytuje smysluplná vyjasnění a právně závazné záruky k brexitové dohodě a pojistce,“ řekl Juncker. Zároveň prohlásil, že doufá v to, že nové záruky budou dostatečnou motivací pro poslance, aby umožnili své zemi odejít z unie s dohodou. Dojednané dodatky podle něho nijak nemění dříve dohodnutý text.

Pokud Dolní sněmovna dohodu nepodpoří a Británie požádá o odklad data odchodu, bude podle Junckera muset opustit unii před volbami do Evropského parlamentu vypsanými na 23. až 26. květen. „Pokud Spojené království do té doby Evropskou unii neopustí, bude pro ně právně závazné uspořádání těchto voleb (do EP),“ uvedl Juncker podle agentury Reuters.