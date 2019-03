Novinky, DPA

„Je to tak smutné, že se musíme izolovat. To není sezónní fenomén,“ řekl Grote v souvislosti s útoky nákladními vozy.

„Od chvíle, co se to stalo na Breitscheidplatzu (útok na vánoční trh v Berlíně v roce 2016 – pozn. red.), každý ví, že lidové slavnosti jsou ohroženy novým typem zbraní, a to auty či kamióny,“ řekl Grote agentuře DPA.

Hans-Joachim Grote na snímku z roku 2018

FOTO: Profimedia.cz

Města by proto měla být podle jeho slov motivována, aby zajistila svou ochranu „městskou zdí nebo městským opevněním, možná i způsobem stavění budov kolem náměstí," řekl.

„Před několika staletími nebyl k centrálním místům tak snadný přístup, jako je dnes. Existovalo jen několik úzkých ulic,“ podotkl Grote.

Kritizoval, že na některých místech obce zrušily různé slavnosti a festivaly kvůli tomu, že nebyly schopné zajistit bezpečnost. „Zvláště v menších městech se veřejné oslavy chrání popelářskými vozy a nákladními vozy s naloženým pískem. To neodpovídá prostoru ani charakteru oslav,“ řekl politik CDU.

Kvůli hrozbě útoků se ve městech objevují betonové zátarasy

FOTO: Profimedia.cz

Také vytahovací sloupky nejsou podle jeho slov řešením vzhledem k vysokým nákladům na údržbu. „Stejně je to chabé zabezpečení. Dnes už nemáme co do činění s loupeživými rytíři, ale s lidmi, kteří pečlivě plánují něco daleko horšího,“ řekl.

Nesetkal se s pochopením



Sdružení obcí nemá pro ministra pochopení. Bavorský ministr výstavby Hans Reichhart (CSU) Groteův nápad nazval „taktikou šíření paniky“. „Nemůžeme zasahovat do našich míst a opět se obklopovat zdmi jako ve středověku. To absolutně neodpovídá našim liberálním ideálům veřejného prostoru,“ řekl Reichhart. O bezpečnost se podle jeho slov postará policie.

Také prezident krajských měst Reinhard Sager varoval před stavěním nových městských zdí a hradeb. „Jsme otevřená společnost, ve městech a na vesnicích se lze veřejně shromažďovat,“ řekl. Pokud by se podle něj důsledně uplatňoval Grotův nápad, musely by se provádět například vstupní kontroly na týdenních farmářských trzích nebo bleších trzích, aby se eliminovalo nebezpečí atentátníků s výbušnými pásy.

Absolutní bezpečnost neexistuje, zdůraznila německá asociace měst. „Výstavba nových městských zdí nebo městských hradeb proto nemůže být opravdovým řešením proti hrozbám teroristických útoků, zejména proto, že tyto projekty by byly obtížné vzhledem k územnímu plánování, a pokud by fungovaly, tak jen z dlouhodobého hlediska,“ uvedla německá asociace měst.