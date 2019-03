Novinky

Skupina sedmi poslanců z Konzervativní strany a ze severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), kteří v rámci protiunijní platformy ERG prosazují důsledný odchod z evropského bloku, zveřejnila tři jednoznačné podmínky, které musí dohodla splnit, aby ji podpořili.



Zákonodárci především požadují, aby existoval právně závazný mechanismus, který by umožnil Británii ukončit takzvanou irskou pojistku. Nechávají však na ministru spravedlnosti Geoffreyi Coxovi, aby našel mechanismus, který ji umožní ukončit. Už nepožadují přesnou podobu změn v dohodě o brexitu.

Při jednáních s Foxem platforma ERG uvedla, že chce právně závazný mechanismus umožňující obejít irskou pojistku, který ukáže jasnou cestu ven z ní. Irská pojistka, která má zabránit vzniku tvrdé hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou po brexitu, je hlavním sporným bodem dohody uzavřené loni mezi Británií a evropskou sedmadvacítkou.

Odklad brexitu by mohl vést k setrvání v EU



Fox dal současně najevo, že by odklad, který připustila i premiérka, mohl brexit pohřbít. „Pokusit se mít mechanismus odkladu, který by mohl zvrátit proces brexitu, je politicky zcela nepřijatelné,“ sdělil BBC Fox, „a jak jsem řekl dřív, vyvolal by silnou reakci mezi voliči.“ Podle něj má Velká Británie odejít 29. března, ať už s dohodou, nebo bez ní.

Ochotu podpořit návrh dohody o brexitu dal najevo v neděli také vlivný konzervativní poslanec Graham Brady z výboru konzervativních poslanců 1922, kterému rovněž vadí současná podoba irské pojistky. Brady nyní po vládě požaduje garanci toho, že pojistka v případě své aktivace bude dočasná, a Spojené království nezůstane na neurčito uvězněno v unijních strukturách. Pokud by taková záruka existovala, je připraven dohodu při hlasování podpořit.

„Většina poslanců je naladěna na kompromis, ale nebezpečí, že bude pojistka trvalá, je reálné, a je proto třeba se tím zabývat,” řekl Brady. Z rozhovorů s politiky a diplomaty „napříč Evropou” získal prý dojem, že „průlom” v jednáních o změnách pojistky je na dohled.

Podle listu The Guardian tak vzrostla naděje ministerské předsedkyně, že ujednání o podmínkách brexitu bude nakonec schváleno.

Možný vývoj okolo brexitu

FOTO: David Ryneš, Novinky

O návrhu dohody o brexitu budou poslanci hlasovat 12. března. Pro dohodu by mohli být i labourističtí poslanci především z okrsků, kde lidé hlasovali pro brexit.

Poslankyně Caroline Flintová řekla televizi Sky News, že pokud by byla na výběr vylepšená dohoda a žádná dohoda, vážně by zvažovala vylepšenou dohodu. Doplnila, že podobně smýšlí 30 labouristických poslanců. „Myslím že je asi 60 nebo 70 labouristických poslanců, kteří podobně jako já cítí, že jsou proti druhému referendu,“ řekla Flintová.

Labouristům se nepodařilo prosadit předložení vlastní plánu na brexit, podle něhož by Spojené království zůstalo v celní unii s EU, a proto nyní požadují druhé referendum. Vracejí se také k variantě vyvolat předčasné volby.