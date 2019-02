"Není to první ani poslední případ, kdy Evropská komise není zcela spokojena s dohodou mezi Radou EU (členskými státy) a europarlamentem, ale ještě jsem nezažil, že by po uzavřeném jednání prezentovala kompromis jako stále otevřený, a dokonce naznačovala možnost jeho zablokování," řekl ve čtvrtek ČTK europoslanec Evžen Tošenovský (ODS), který o věci vyjednával za konzervativní a reformní frakci ECR. "Byla by velká škoda, pokud by nyní spadlo pod stůl vše, co se mi podařilo dojednat pro posílení pražské agentury GSA," upozornil.

Společně s dalším českým europoslancem Jaromírem Kohlíčkem (KSČM) a pěti dalšími z různých evropských politických rodin, kteří se věcí zabývají, je tak Tošenovský podepsán pod společným prohlášením. To na svém Twitteru zveřejnila Evropská lidová strana (EPP), tedy největší frakce v EP, jejíž zástupce Massimiliano Sailini byl zpravodajem celého návrhu.

"Jsme ohromeni chováním Evropské komise, která popírá demokraticky uzavřenou dohodu," uvedli. Napsali také, že komise na poslední chvíli v jednáních změnila svůj postoj a "přijala nepřátelský přístup", který byl v rozporu s dosavadním vývojem jednání. Původní návrh přitom unijním institucím předložila loni jako část plánů souvisejících s příštím dlouhodobým rozpočtem EU po roce 2020.

We are stunned by the behaviour of the @EU_Commission who have tried to wreck the deal reached on #EUSpaceProgramme with @ro2019eu @EUCouncil. A DEAL IS A DEAL! #EUinSpace pic.twitter.com/f5OXJg4QAN