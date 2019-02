Nedojde-li k dohodě, Mayová navrhne odklad brexitu o dva měsíce

Britská premiérka Theresa Mayová zvažuje až dvouměsíční odklad odchodu Spojeného království z Evropské unie, pokud nebude schválena do 12. března dohoda o brexitu. Napsal to v neděli na svém webu britský list The Telegraph.