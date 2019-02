ČTK

"Příští týden s (brexitovou dohodou) do parlamentu nepřijdeme, ale zajistíme, že se tak stane do 12. března," řekla Mayová podle agentury Reuters novinářům v letadle cestou do egyptského letoviska Šarm aš-Šajch na summit Evropské unie a Ligy arabských států (LAS). Odchod z EU 29. března s dohodou je podle ní stále možný a britská vláda na takovém scénáři pracuje.

Mayová, kterou britský parlament pověřil pokusem o změny v textu dohody o brexitu, se v Šarm aš-Šajchu v neděli setkala se šéfem Evropské rady Donaldem Tuskem. Ten jí podle agentury Reuters řekl, že EU potřebuje mít jasno v tom, že většina britských poslanců podpoří případnou nabídku EU, a to ještě před summitem EU, který se uskuteční 21-22. března.

Prodloužení vyjednávání do 2021



The Guardian s odvoláním na unijní zdroje napsal, že Tusk je nakloněn prodloužení vyjednávání o 21 měsíců, tedy do roku 2021, v případě, že by se Mayové nepodařilo získat v parlamentu podporu pro dohodu. Motivem takto dlouhé lhůty je prý, aby bylo dost času na dojednání konečného řešení. EU možnost znovuotevření dohody již dříve odmítla, jak zástupci Británie tak unie však přihlížejí k možnosti dodatků, připomíná Reuters.

"Udělali jsme velký pokrok, měli jsme konstruktivní jednání s EU," uvedla Mayová s tím, že britští vyjednavači budou v úterý opět v Bruselu.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker nicméně naznačil, že ho jednání Británie už unavuje.

"Vrchol nezodpovědnosti"



Labouristický mluvčí pro brexit Keir Starmer nazval odklad hlasování "vrcholem nezodpovědnosti". Parlament podle něj nesmí dovolit, aby byl v časové tísni nucen volit mezi Mayové dohodou a neřízeným brexitem.

Předsedkyně vlády má v Dolní sněmovně v úterý vystoupit se zprávou o pokroku v jednáních s Unií. Následující den budou poslanci projednávat další postup. Opět by tak mohl vstoupil do hry plán labouristické poslankyně Yvette Cooperové s cílem donutit vládu při pokračování patové situace k odkladu brexitu.