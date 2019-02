Novinky, ČTK

List, který se odvolává na nejmenované zdroje z Konzervativní strany, napsal, že po odchodu Spojeného království z EU chce dát křeslo ministerské předsedkyně k dispozici.

Vysoce postavený konzervativec uvedl, že o chystaném odchodu premiérky ho informoval ministr mezinárodního obchodu Liam Fox. „Liam je přesvědčen, že odejde v létě. Řekl vše, co mu o tom premiérka naznačila,“ sdělil zdroj listu. Uvedl, že Fox vychází z řady náznaků, které premiérka učinila.

Také ministr obchodu Greg Clark se podle listu domnívá, že Mayová chce v úřadu letos skončit.

Jiný blízký spolupracovník Mayové však sdělili bulvárnímu listu The Express, že premiérka nijak nenaznačila, že by chtěla opustit post. I zdroj Sunu naznačil, že tento krok nemusí učinit. Mayová si totiž přeje, aby ji nahradil v čele strany člověk s podobným pohledem, jako má ona a zabránit tomu, aby se do čela dostali zastánci tvrdého brexitu, zejména někdejší ministr zahraničí Boris Johnson. Jejich tlaku nemíní ustoupit:„ Je odhodlána zajistit, že ji nahradí ta správná osoba a jestli ji budou chtít odstranit, řekne ne.”

Do dalších voleb už nejde



V časovém harmonogramu počítá s tím, že výběr nového předsedy strany začne v létě a skončí na výročním sjezdu konzervativců v říjnu.

Předčasný odchod Mayové by byl logický. Mayová už oznámila, že nepůjde do dalších voleb, které se uskuteční v rcoe 2022. Její následovník by se na ně měl všas připravit.

Seriózní média se však nevěnují spekulacím okolo odchodu premiérky, ale její odpovědi na návrh předsedy labouristů ohledně brexitu. Uvádějí, že její odpověď byla smířlivá, ale návrh zachování celní unie s EU odmítla. Corbyn ve svém dopise Mayové minulý týden zformuloval pět podmínek pro podporu vládního plánu odchodu Británie z EU.

Hlavní je souhlas s "trvalou a všeobecnou" celní unií i po brexitu. Dalšími jsou udržení těsného vztahu s jednotným trhem, udržení práv a ochranných opatření pro pracující, zapojení do některých unijních agentur a fondů a bezpečnostní spolupráce.[celá zpráva]