Agent získal krytí pod jménem Fedotov v roce 2010 a dalších osm let cestoval po Evropě a střední Asii. Často se vyskytoval na místech, kde se konaly důležité politické události, píše The Insider.

Fedotov měl podle Insideru a skupiny Bellingcat pobývat v Bulharsku v době, kdy byl podnikatel Gebrev otráven. Lékaři později zjistili, že za jeho otravou stál novičok.

Fedotov odletěl z Moskvy do bulharského letoviska Burgas 24. dubna 2015, na sobotu 30. dubna měl koupenou zpáteční letenku. Ovšem 28. dubna večer se objevil v Istanbulu, kde si koupil letenku do Moskvy, píše The Insider. Ten den, ovšem o něco dříve byl hospitalizován podnikatel Gebrev. Udělalo se mu špatně a upadl do bezvědomí na recepci, kterou pořádal v Sofii.

Přibližně ve stejnou dobu se udělalo zle i Gebrevovu synovi a jednomu z vrcholných manažerů jeho společnosti. Všichni skončili v nemocnici s příznaky těžké otravy. Univerzitní laboratoř v Helsinkách, která se specializuje na chemické zbraně, dokázala identifikovat stopy dvou organofosforečnanů, píše The Insider. Výsledky laboratorních testů naznačují, že podnikatel měl být zavražděn prostřednictvím jedu, který patří do „rodiny novičoku“.

Dodal zbraně na Ukrajinu



Podnikatel se o měsíc později probral z kómatu a jeho stav se začal zlepšovat. Později serveru The Insider a skupině Bellingcat řekl, že se v květnu jeho stav opět zhoršil a opět skončil v nemocnici. Shodou okolností Fedotov v květnu přiletěl na tři dny do Bulharska a opět se nevrátil tak, jak měl naplánováno, ale vzal to tentokrát objížďkou přes Srbsko.

Na otázku serveru, proč by měla mít tajná služba GRU zájem na jeho osobě, Gebrev tvrdí, že jsou to jeho podnikatelské aktivity. Podle svých slov dodal zbraně na Ukrajinu.