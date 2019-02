Ivan Vilček, Právo

Summitu se za země V4 účastnili český premiér Andrej Babiš, předseda polské vlády Mateusz Morawiecki, maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský předseda vlády Peter Pellegrini.

Pellegrini na tiskové konferenci po schůzce uvedl, že země V4 a Německo vypracovaly projekt, který budou realizovat v Maroku. Projekt má pomoci při zastavení migrace do Evropy. Podrobnější nebyl, detaily by prý měly být představeny za několik týdnů.

Předseda české vlády Andrej Babiš řekl, že členské státy NATO by se měly zamyslet nad společnou ochranou Evropy. „Letošní evropské volby rozhodnou o dalším směřování Evropské unie,“ dodal Babiš.

Maďarský premiér Viktor Orbán vyjádřil přesvědčení, že po květnových volbách do Evropského parlamentu se Evropská unie změní.

Premiéři V4 a německá kancléřka Angela Merkelová na summitu v Bratislavě

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Mateusz Morawiecki upozornil na agresi Ruska na Ukrajině a zmínil i téma brexitu. „Brexit je špatná událost v Evropské unii, ale respektujeme to. Přáli bychom si, aby Velká Británie zůstala součástí Evropské unie,“ zdůraznil.

Orbán: Na Ukrajině je protimaďarská vláda

Ukrajinu zmínil i Orbán, když potvrdil, že v pondělí přicestuje do Budapešti americký ministr zahraničí Mike Pompeo. „Můžu pouze říct, že tématem rozhovorů budou vojenské a bezpečnostní otázky. Musíme mluvit o Ukrajině, protože je to naše sousední země. V otázce spolupráce Ukrajiny a NATO může být problém, že v Budapešti je vláda přátelská k Ukrajině, ale na Ukrajině je protimaďarská vláda a z toho vznikají konflikty. Řešení tohoto problému bude důležitým tématem našich rozhovorů,“ dodal Orbán.

Tématem jednání byl i finanční rámec Evropské unie na léta 2021 až 2027. Podle Merkelové státy Visegrádské skupiny využily eurofondy, aby zvedly svou životní úroveň.

„Na to, aby rozvoj pokračoval, je potřeba myslet při vytváření nového rozpočtu Evropské unie,“ řekla Merkelová. „Evropa musí být silná a efektivní, blaho lidí bude zaručeno pouze v případě, že budeme mít hospodářskou sílu a budeme inovativní,“ zdůraznila německá kancléřka.

Schůzka Merkelové s Pellegrinim



Už před schůzkou se všemi premiéry jednala Merkelová bilaterálně s Pellegrinim. Po ní konstatovala, že je v zájmu všech členských zemí, aby se v otázce brexitu dospělo k dohodě: „Předpokladem je, že Británie nám jasně řekne, co chce. Musíme ochránit také integritu našeho vnitřního trhu a nastavit pravidla pro Irsko.”

Se slovenským premiérem Petrem Pellegrinim jednala kancléřka také o hospodářských otázkách týkajících se Německa a Slovenska: „Chceme, aby Německo a Slovensko na evropské úrovni úzce spolupracovaly, a samozřejmě i v oblasti digitalizace, protože to je naše společná budoucnost.“

Merkelová připomněla, že Slovensko je momentálně předsednickou zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě: „Tady sehrává obrovskou roli téma Ruska a Ukrajiny. Děkuji Slovensku, že se zasazuje za prosazování minského procesu.“

Angela Merkelová a Peter Pellegrini

FOTO: Úřad vlády SR

Pellegrini připomněl, že Německo je klíčovým strategickým a obchodním partnerem Slovenska. „Německo představuje pro Slovensko nejdůležitější obchodní trh. Požádal jsem paní kancléřku o podporu umístění evropské pracovní agentury. Byl bych moc rád, kdyby Slovensko, jako jedna z posledních zemí v tomto regionu, ve které není žádná evropská instituce, mohlo tuto novou agenturu hostit,“ řekl.

Merkelová tuto myšlenku podpořila. „Podporuji, aby se tyto nové agentury budovaly v nových členských zemích,“ uvedla.

Angelu Merkelovou přivítal na Bratislavském hradě premiér Peter Pellegrini.

FOTO: Úřad vlády SR

Kancléřka připomněla, že to bude už 30 let, co se v někdejším východním Německu postavili lidé za svobodu a demokracii a mnozí utíkali přes Maďarsko: „Jsme moc vděční, že nás svou solidárností tehdy podpořilo Československo, Polsko a Maďarsko. To nikdy nezapomeneme.“