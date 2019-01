Novinky

Muži jsou také obviněni z produkce a šíření dětské pornografie, policisté u nich zabavili na 13 tisíc souborů s dětskou pornografií. Oběti jsou ve věku čtyři až 13 let.

Hlavním podezřelým je 56letý muž, který v kempu žil přes třicet let. „Nikdo by to do něj neřekl. Muž byl tichý, nenápadný, vždy přátelský a nápomocný. Nikdy nepil alkohol a staral se o zeleň v místě,“ řekl provozovatel kempu Frank Schäfsmeier.

Jen špička ledovce



Ke zneužívání dětí v kempu docházelo deset let. Vyšetřovatelé zatím netuší, zda je počet obětí zadržené trojice konečný. „Domníváme se, že je to jen špička ledovce,“ uvedl šéf vyšetřovacího týmu Gunnar Weiß. Muži jsou podezřelí, že zneužili kolem tisícovky dětí. Rádio WDR uvedlo, že vyšetřovatelé spolupracují s kolegy ze zahraničí. Kemp hojně využívají například turisté z Nizozemska.

Roky se měl nezaměstnaný muž starat o děti turistů z kempu a lidí z okolí. „Děti v tomto pachateli zřejmě viděly kamaráda a pečovatele,“ uvedl Weiß. Hlavní podezřelý podle něj dělal možné i nemožné, aby získal důvěru dětí. Pořádal například společné výlety do zábavních parků, stejně jako jízdy na čtyřkolkách a jízdy na koni. „Muž vytvořil pro děti dokonalou atmosféru a dával jim dárky,“ popsal Weiß.

Mezi oběťmi je dokonce dívka, kterou měl hlavní podezřelý v pěstounské péči. Deník Bild napsal, že dívku využíval k tomu, aby vylákala děti do altánku, kde je zneužíval.

Muži byli zadrženi už v roce 2018 a jsou ve vyšetřovací vazbě.