„Teoreticky k tomu musí mít povolení, ale protože i jejich nadřízení jsou v podobné situaci, tiše to tolerují,“ napsal server. Mít dvě zaměstnání je fyzicky i mentálně náročné, proto část policistů volí radši odchod ze sboru.

„Ze mzdy jsem jakžtakž vyžil, ale před výplatou jsem už musel dost zvažovat, na co peníze vydám. Takto jsem si nemohl plánovat svou budoucnost,“ řekl serveru policista Olivér, který ze sboru odchází po pětileté službě.

Po službě rozvážel pizzu. U policie vydělal 145 až 160 tisíc forintů (11 až 12 tisíc korun) a rozvozem pizzy se mu zvýšil příjem na 260 tisíc forintů (přes 20 tisíc korun) měsíčně. „Přiznávám, že autoritu policie asi nezvyšuje, když jeden den udělím někomu pokutu a na druhý den mu přivezu pizzu,“ připouští strážce zákona, který někdy pracoval 30 až 40 hodin bez spánku.

Uklízečka vydělá víc



V době, kdy se Maďarsko potýkalo s přechodem většího množství migrantů, sloužil často i na maďarsko-srbské hranici a měl odpracovaných hodně přesčasů. „V roce 2016 jsem díky tomu vydělal i 400 tisíc forintů (32 tisíc korun). Pak najednou vyplácení přesčasů zrušili a nahradili je volnými dny,“ říká bývalý policista.

„Odchod od policie jsem doslova oplakal. Poslední kapkou bylo, když jsem zjistil, že pracovníci firmy, která uklízela naše velitelství, vydělávali víc než já,“ dodal.

Olivér nyní pracuje jako řidič zásilkové služby a považuje za smutné, že si tak vydělá víc než u policie. Plánuje, že se poohlédne po práci v zahraničí. „Chci se postavit na vlastní nohy, koupit byt a automobil. Pak se možná k policii vrátím,“ uvedl. Pokud tak učiní do pěti let, nemusí opětovně absolvovat výcvik.

Další strážce zákona, kterého cituje server 444.hu, pracuje u pohotovostní policie, kde je plat o něco vyšší. Vydělá 180 až 240 tisíc forintů (14 až 19 tisíc korun) měsíčně. I on má druhé zaměstnání a pracuje jako řidič zásilkové služby. „Dělám to jen dva až tři dny týdně, podle toho, jak mám volné dny,“ říká. Denně vydělá 20 až 23 tisíc forintů (1600 až 1800 korun). „Za deset dní vydělám tolik, jako u policie za celý měsíc,“ upozorňuje. Slouží u policie jen dva roky, ale už podal žádost na odchod do civilu. „Deset až jedenáct kolegů rovněž zvažuje, že skončí,“ dodává.