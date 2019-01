Novinky, ČTK

Pro přechodné období budou lidé z EHP a Švýcarska spolu se svými rodinnými příslušníky moci jezdit do Spojeného království na návštěvy a za účelem studia nebo práce ve stejném režimu jako dosud.

Pro pobyty delší než tři měsíce si však občané dotčených států už budou muset zažádat o přechodný pobyt. V případě, že budou chtít v Británii zůstat déle než tři roky, budou muset podat žádost již v rámci nového imigračního systému, který bude spuštěn v roce 2021 a který bude založen na odborné kvalifikaci, sdělilo ministerstvo.

Britové se pro odchod své země z EU vyslovili v referendu v roce 2016. Vystoupení Británie je naplánováno na 29. března letošního roku. Britská premiérka Theresa Mayová sice s EU připravila dohodu o podmínkách brexitu, parlament ji však odmítl. [celá zpráva]

Odchod Spojeného království z EU bez jakékoliv dohody je proto stále reálnější variantou. Členové Dolní sněmovny budou v úterý večer hlasovat o vládním plánu pro další postup, zejména se však budou vyjadřovat k alternativním plánům, s nimiž v uplynulých dnech přicházeli řadoví poslanci. Těmi by mohla sněmovna přinutit premiérku Theresu Mayovou i k odložení brexitu.

Varianta tvrdého brexitu



Pokud k tvrdému brexitu po uplynutí dvouleté lhůty stanovené Lisabonskou smlouvou 29. března skutečně dojde, přestanou ze dne na den platit všechny dohody.

V praxi by to znamenalo ekonomickou i dopravní katastrofu, poznamenal deník The Telegraph. Na hranicích by totiž znovu začala platit cla a přísnější kontroly. Proto by se dovoz zboží výrazně zdržel.