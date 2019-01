Novinky, ČTK

Další demonstrace se má konat v neděli. Ta má odsoudit násilí, které provázelo protesty žlutých vest, jež si od konce prosince vyžádaly na 2000 zraněných. Několik lidí také zemřelo při autonehodách, které souvisely s blokádami silnic ze strany žlutých vest.

Náměstek ministra vnitra Laurent Nunez v pátek sdělil, že policie bude systematicky zasahovat, aby zabránila násilí. Policisté jsou připraveni použít i gumové projektily a mají kamery, aby bylo možné vyhodnotit zásah a jeho adekvátnost.

Protest žlutých vest v Paříži

FOTO: Benoit Tessier, Reuters

Protesty slábnou od předvánočního období, kdy prezident Emmanuel Macron ustoupil od zavedení vyšší daně na paliva, kterýžto plán vyvolal silný odpor, a slíbil další ústupky, jako je zvýšení minimální mzdy.[celá zpráva]

Francouzský prezident Emmanuel Macron.

FOTO: Benoit Tessier, Reuters

Macronovy nyní stoupla popularita, neboť zahájil velkou celonárodní debatu o budoucnosti země, která potrvá do půlky března. V jejím rámci se bude setkávat s občany Positivně ho vidí podle průzkumu agentury BVA z 23 a 24. ledna 31 procenta oslovených, což je o čtyři procentní body více, než na začátku roku. Od června do listopadu se však propadla jeho popularita od 15 procentních bodů, uvedl server The Local.

Sobotní protest žlutých vest v Paříži

FOTO: Benoit Tessier, Reuters

Ve čtvrtek Macron, který chce ukázat, že není jen prezidentem bohatých, sdělil na setkání s občany departementu Dorme, že nebude ustupovat tlaku ulic: „Nemohu akceptovat systém, kde jsou lidé hrdí, že nevolili, a pak dávají najevo nesouhlas blokádami kruhových objezdů. To není demokracie.“

Žluté vesty přitom koncem minulého týdne oznámily, že míní kandidovat do europarlamentu [celá zpráva]