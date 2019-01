Novinky, ČTK, DPA

O dohodě měli řečtí poslanci původně hlasovat už ve čtvrtek. Kvůli velkému počtu zájemců o účast v debatě ale na hlasování došlo až v pátek. Řecký premiér Alexis Tsipras čelil kritice, že podporou dohody zradil národní zájmy. Přišel kvůli tomu také o koaličního partnera.

Přejmenování balkánské země má ukončit spory s Řeckem, jehož součástí je i severní provincie Makedonie. Atény trvaly na změně názvu od začátku 90. let, kdy země vyhlásila nezávislost na Jugoslávii, a blokovaly kvůli tomu zahájení rozhovorů o přistoupení bývalé jugoslávské republiky k EU i její členství v NATO.

Spory trvající čtvrt století



Atény si pojmenování bez přívlastku vyhrazují pro část svého území, protože se považují za dědice antické Makedonie. Ta víceméně zabírala území, jež dnes připadá Řecku, v pozdějších staletích však oblast nazývaná Makedonie zasahovala na území bývalé jugoslávské republiky, ale i do Bulharska, Albánie a Srbska.

Vztahy obou zemí se začaly zlepšovat v létě 2017 po nástupu nové makedonské vlády vedené sociálním demokratem Zoranem Zaevem. Atény byly ochotné přistoupit na jméno sousedního státu s použitím Makedonie, ale doplněný přívlastkem.

Dohoda s Řeckem již otevřela Makedonii cestu do NATO, které zemi pozvalo do svých řad na summitu konaném 12. července v Bruselu. Rozhovory o vstupu do Evropské unie by podle očekávání měly začít letos na jaře.