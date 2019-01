Novinky, ČTK, CNN

Po posádce zmizelého stroje Piper Malibu pátralo několik letadel i lodí na ploše více než 700 kilometrů čtverečních. Po letounu, pilotovi ani fotbalistovi, jenž se upsal týmu Cardiff FC britské nejvyšší soutěže, ani stopy.

Argentinský fotbalista Emiliano Sala

FOTO: Profimedia.cz

Podle šéfa vzdušné pátrací jednotky Normanských ostrovů Johna Fitzgeralda už není téměř žádná naděje, že někoho objeví živého, a to ani tehdy, pokud se dvojici podařilo využít nafukovacího záchranného člunu.

Vzhledem k počasí je malá šance, že by kdokoli z lidí na palubě mohl být ještě živ: „Nenašli jsme žádné stopy po těch na palubě. Jestliže přistáli na vodu, je v tuto chvíli šance, že by přežili, naneštěstí mizivá.“

Stroj byl na cestě z francouzského města Nantes do britského Cardiffu. Z obrazovek radarů zmizel v pondělí večer.

Letoun Piper Malibu. Ilustrační foto

FOTO: Profimedia.cz

Argentinská média zveřejnila záznam hlasové zprávy z mobilní aplikace WhatsApp přímo z paluby stroje, v níž fotbalista naznačil špatný technický stav letounu. „Právě jsem na palubě letadla, které vypadá, jako by se mělo rozpadnout. Pokud byste o mně neměli do hodiny a půl žádné zprávy, nevím, jestli by neměli poslat někoho, kdo by mě našel. Opravdu se bojím,” uvedl Sala na zvukové nahrávce. V pozadí je slyšet nastartovaný motor letadla.

O tom, že cosi na letadle nebylo v pořádku, svědčilo už to, že letadlo odstartovalo až napočtvrté.