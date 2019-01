Němci loni častěji vraceli běžence do zbytku EU

Celkem 8658 odmítnutých žadatelů o azyl bylo loni do konce listopadu odsunuto z Německa do jiných zemí EU. Za celý rok 2017 bylo takových případů méně, pouhých 7102. Oznámil to deník Süddeutsche Zeitung (SZ) s odvoláním na údaje ministerstva vnitra.